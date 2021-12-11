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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء بالقدس وتعتقل شابًا من العيساوية

قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء بالقدس وتعتقل شابًا من العيساوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابًا مقدسيا عقب اقتحام عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة، مساء أمس الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت الشاب نور الدين سلطان عبيد من منزله في البلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب عبيد وفتشته وخرّبت محتوياته، قبل اعتقاله واقتياده لأحد مقرات التحقيق.

كما انتشرت في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، وسيّرت آلياتها وأوقفت عددًا من المركبات ودققت في هويات أصحابها.

واقتحمت أيضا حي الصوانة وانتشرت في مناطق متفرقة وسط تشديدات أمنية شهدها الحي.

وتواصل قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات تصاعدت بشكل كبير منذ ساعات فجر الأربعاء الماضي في القدس المحتلة، وطالت عشرات المقدسيين، بينهم أطفال ومنهم 3 فتيات قاصرات.

وتشن تلك القوات حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

ووثق التقرير اعتقال قوات الاحتلال (378) مواطنًا، وتنفيذ (388) عملية اقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما
بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة (305) حواجز.

وتعتبر مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال بواقع (484)، (483)، (331) انتهاكا على التوالي.

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