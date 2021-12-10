شؤون فلسطينية

شاهد: قتلى وإصابات بانفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بلبنان

شاهد: قتلى وإصابات بانفجار بمستودع أسلحة تابع لحماس بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بلبنان
رام الله - دنيا الوطن
اكدت (الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام)، بأن أصوات انفجارات دوت في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة صور اللبنانية.

وأفادت الوكالة، أن الانفجارات وقعت داخل مستودع أسلحة تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في المخيم، مما أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، فيما لم يتم التعرف على سببها حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة أن الجيش اللبناني طوق المنطقة، ومنع الدخول أو الخروج من المخيم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سمع أصوات الانفجارات في مدينة صور والقرى المجاورة.

وبحسب الوكالة اللبنانية، فإن القاضي رهيف رمضان، النائب العام اللبناني، كلف الأجهزة الأمنية وخبراء متفجرات للكشف على المستودع، وتم فتح تحقيق بالموضوع لمعرفة ملابسات الحادث . 

من جانبه، نقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصدر فلسطيني، بأن انفجارا وقع مساء الجمعة، داخل مستودع أسلحة في مخيم برج الشمالي بمنطقة صور جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابات بين المواطنين في المكان.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن حريقا نشب في مخيم للاجئين الفلسطينيين بمنطقة صور جنوب لبنان، ما أدى إلى انفجار مخزن أسلحة، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى الآن.


 


 


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