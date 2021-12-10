شؤون فلسطينية

لجان المقاومة تعقب على استشهاد جميل أبو عياش برصاص الاحتلال بنابلس

لجان المقاومة تعقب على استشهاد جميل أبو عياش برصاص الاحتلال بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
نعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، الشهيد جميل أبو عياش، الذي استشهد في المواجهات التي اندلعت، اليوم الجمعة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وقالت اللجان في تصريح لها: "دماء الشهيد جميل أبو عياش وكل الشهداء، لن تذهب هدراً، وستزيد شعبنا إصرارا على الاستمرار بالمقاومة والتصدي للمحتل الغاصب"، مضيفة: "شعبنا سيواصل مقاومته حتى إنتزاع حقوقه مهما عظمت التضحيات".

ودعت لجان المقاومة الشعبية كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد جنود العدو ومستوطنيه في كل شبر بالضفة والقدس والداخل المحتل.

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