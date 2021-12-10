شؤون فلسطينية

الجهاد: المقاومة لن تتوقف حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين

الجهاد: المقاومة لن تتوقف حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن نهج المقاومة والمواجهة الشاملة سيتصاعد ضد الاحتلال، ولن تتوقف المقاومة حتى طرد الاحتلال ودحره عن كل شبر من أرض فلسطين المباركة.

وشددت الجهاد في بيان صحفي على أن جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين في بلدة بيتا ومحاولة قمع صوت الحق الفلسطيني، لن تفلح أبداً في ثني شعبنا عن مواصلة جهاده ومقاومته المشروعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لإرهابه وعدوانه.

ونعت الحركة الشهيد جميل أبو عياش ( 21 عاماً) الذي استشهد بعد إصابته في الرأس برصاص قوات الاحتلال خلال المظاهرات على جبل صبيح في بلدة بيتا مساء الجمعة.

وحملت الجهاد، الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها اليوم في بلدة بيتا حيث أدى العدوان الصهيوني على المتظاهرين لارتقاء شهيد وإيفاع 68 إصابة في صفوف المواطنين الذين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم.

وتوجهت الجهاد الإسلامي بالتحية إلى جماهير شعبنا في نابلس وفي كل مناطق الضفة المشتعلة غضباً وثورة في وجه الإرهاب الإسرائيلي.

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