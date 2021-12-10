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الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ أكثر من شهرين

الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ أكثر من شهرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية حاجز الـ200 منذ سبتمبر المنصرم.

كما سجلت الوزارة 6 وفيات بالمرض في الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتماثل 160 مريضا للشفاء في اليوم الماضي، فيما توجد 22 حالة بوحدات العناية المركزة.

وكان المدير العام لمعهد "باستور" الجزائر، فوزي درار، أكد دخول البلاد في الموجة الرابعة للجائحة.

ودعا درار المواطنين إلى الإسراع في أخذ جرعات اللقاح لتفادي تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

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