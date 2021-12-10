دولي

اليابان تسجل 8 حالات إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

اليابان تسجل 8 حالات إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولو الصحة في اليابان تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بمتحور (أوميكرون)، ما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بهذا المتحور في البلاد إلى 12 حالة، وفق ما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة.

وثبتت إصابة 8 أشخاص بالمتحور الجديد من فيروس (كورونا)، لدى وصولهم إلى مطارات يابانية، من أواخر نوفمبر حتى بداية هذا الشهر، حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة اليابانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتبين أن اثنين من المصابين امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصبي، وصلا من ناميبيا في 28 نوفمبر على نفس الرحلة مع دبلوماسي ناميبي كان أول حالة مؤكدة في اليابان للإصابة بالمتحور "أوميكرون".

ووصلت الحالات الست المؤكدة الأخرى من الولايات المتحدة وموزمبيق والكونغو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتم عزل أصحابها، وفقا لوزارة الصحة.

وخففت اليابان القيود على الحدود الشهر الماضي، فيما توسعت تدريجيا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، لكنها أعادت منذ ذلك الوقت فرض حظر على الوافدين الأجانب وقيدت عدد الوافدين يوميا بـ 3500 شخص.

وطلبت وزارة النقل بشكل مؤقت من شركات الطيران الجوي وقف قبول حجوزات جديدة على الرحلات المتجهة إلى اليابان، لكنها ألغت هذا الإجراء بعد مواجهتها انتقادات كثيرة تتعلق بشدة صرامته.

وشددت اليابان متطلبات الحجر الصحي بسبب المتحور الجديد، وأمنت الحكومة نحو 10 آلاف غرفة في فنادق لاستخدامها في الحجر.

وتباطأ انتشار عدوى كوفيد-19 في اليابان منذ سبتمبر الماضي، وسجلت البلاد 165 إصابة جديدة أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.72 مليون حالة، بينها 18400 حالة وفاة.

وحصل أكثر من 77 بالمئة من اليابانيين على اللقاح المضاد لكورونا كاملا (بجرعتين)، وبدأ نشر جرعات معززة ثالثة هذا الشهر، بدءا من العاملين بالصحة.

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