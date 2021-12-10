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القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على عدة مناطق في شبوة

القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على عدة مناطق في شبوة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا السيطرة على عدة مناطق، إثر مواجهات مع جماعة الحوثي في محافظة شبوة الغنية بالنفط في جنوب شرق اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر (فيسبوك): "إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية قوات من القبائل موالية للجيش، حققت اليوم تقدما جديدا في محور بَيحان بشمال غرب محافظة شبوة، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "الجيش تمكن من تحرير مناطق واسعة كانت تحت سيطرة الحوثيين باتجاه منطقة الساق بشمال غرب شبوة".

وذكر الجيش اليمني أنه استولى على كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر المتنوعة التي خلفها عناصر الحوثيين.

وكان الجيش اليمني أعلن يوم الجمعة الماضي، سيطرته على مواقع وصفها بـ "المهمة" في جبهة الساق بمديرية عِسيلان بشمال غرب شبوة.

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