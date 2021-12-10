الجرائم مستمرة.. مقتل مواطن من قرية نحف في أراضي الـ48 بإطلاق نار



وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 104 قتلى.





رام الله - دنيا الوطنقتل الشاب باسم لطفي سرحان (38 عاما) من قرية نحف في أراضي الـ48، إثر تعرضه لإطلاق نار على يد مجهولين.ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مسعفين تواجدوا بالمكان، بأن الشاب سرحان وجد مصابا وفاقدا للوعي، وأعلن عن وفاته فورا.يشار إلى أن البلدات العربية في أرضي الـ48 تشهد تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في لجم ظاهرة العنف والجريمة، في ظل تواطؤها مع عصابات الإجرام.