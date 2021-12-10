شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابة 6 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية: إصابة 6 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال اليوم الجمعة مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأوضحت المصادر أن المصابين الستة أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، حيث أطلقت قوات الاحتلال أيضا اوابلًا كثيفًا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما لم تشر المصادر على الفور إلى حالة المصابين.

فيما رشق المتظاهرون جنود الاحتلال بالحجارة، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، وتطالب برحيل الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.

وينظم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية أبرزها بلدة "كفر قدوم".

وانطلقت مسيرة كفر قدوم مطلع يوليو تموز عام 2011 للمطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومين أسبوعيًا.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.

وتشير تقديرات إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يستوطنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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