الاحتلال يفرج عن الصياديْن اللذين اعتقلهما ببحر شمال القطاع صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الصياديْن اللذين اعتقلتهما، صباح اليوم.وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت صباح اليوم الجمعة، الصيادين الاثنين، أثناء عملهما في بحر شمال مدينة غزة.وأشار نقيب الصيادين، نزار عياش في تصريحات إعلامية إلى أن الصيادين المعتقلين هما، محمد رفيق السلطان وأحمد رفيق السلطان واعتقلتهما بدعوى اقتراب قاربهم (الحسكة) من ما يسمى بالمنطقة (K)، وتم اقتيادهم إلى منطقة غير معلومة.