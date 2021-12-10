لجنة الانتخابات توضح للجمهور مجريات يوم الاقتراع للانتخابات المحلية 2021

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة الانتخابات المركزية، إتمام كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع والفرز في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، يوم غد السبت.وأصدرت اللجنة بيانا توضيحيا، اليوم الجمعة، لتسلسل الاقتراع، مشيرة إلى أن المراكز ستفتح أبوابها الساعة السابعة صباحا في الهيئات المحلية التي ستجري فيها المرحلة الأولى، والبالغ عددها 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، لاستقبال ما يزيد عن 405.687 ناخب وناخبة، للتصويت حتى الساعة السابعة مساء.وأضافت اللجنة أنها ستعقد في المركز الإعلامي المقام في مقرها الرئيسي بمدينة البيرة، مؤتمرا صحفيا صباح غد السبت، للتأكيد على انطلاق عملية الاقتراع كما هو مخطط لها، وآخر مساء اليوم ذاته عند انتهاء عملية الاقتراع وبدء الفرز.وأشارت إلى ان الناخب يتوجه إلى مركز الاقتراع الخاص به، للإدلاء بصوته حاملا وثيقة إثبات الشخصية "الهوية"، ويفضل أن يتوجه مبكرا للتصويت وتجنب ساعات الذروة "المساء" التي قد تشهد اكتظاظا في المراكز.ولفتت اللجنة إلى أن عملية الاقتراع ستتم وفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس "كورونا"، داعية الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة للحرص على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.وشددت على أن عملية التصويت تتم على ورقة الاقتراع من خلال وضع الناخب إشارة (X) داخل المربع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، وهذه العملية يجب أن تتم بما يحافظ على سرية الاقتراع، لذا يُمنع اصطحاب الهواتف النقالة داخل محطة الاقتراع.ولفتت إلى أنها وضعت إجراءات خاصة لاقتراع المواطنين الأميين، كذلك تمت مواءمة مراكز ومحطات الاقتراع وورقة التصويت للناخبين من ذوي الإعاقة.وذكرت أنه خلال يوم الاقتراع، ستعلن اللجنة بشكل دوري كل 3 ساعات عن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لكل هيئة يجري فيها اقتراع، وسيتم بث هذه البيانات عبر شاشات العرض داخل المركز الإعلامي، وتوزيعها على وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين، وعلى موقع اللجنة الالكتروني ومنصاتها الإعلامية.وقالت اللجنة إن مراكز الاقتراع تُقفل أبوابها الساعة السابعة مساءً، ويسمح للناخبين المتواجدين داخل المركز بالإدلاء بأصواتهم.وأضافت أن عملية فرز وعد الأصوات تتم داخل نفس محطات الاقتراع، بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، وتوثق النتائج في محضر الفرز الذي يُعلق على باب المحطة.وتابعت اللجنة أن عملية تجميع الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع تتم في مقر الهيئة المحلية، وتعلن نتائج تجميع الأصوات التي حصلت عليها القوائم، ويرسل المحضر التجميعي إلى مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة، ومنه إلى المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة.وأكدت أنه من المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات ظهر اليوم التالي (الأحد 12/12/2021) مؤتمرا صحفيا تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى"، حيث تشمل النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع العامة وعلى مستوى كل هيئة محلية، وتنشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.