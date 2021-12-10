شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات توضح للجمهور مجريات يوم الاقتراع للانتخابات المحلية 2021

لجنة الانتخابات توضح للجمهور مجريات يوم الاقتراع للانتخابات المحلية 2021
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة الانتخابات المركزية، إتمام كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة ليوم الاقتراع والفرز في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، يوم غد السبت.

وأصدرت اللجنة بيانا توضيحيا، اليوم الجمعة، لتسلسل الاقتراع، مشيرة إلى أن المراكز ستفتح أبوابها الساعة السابعة صباحا في الهيئات المحلية التي ستجري فيها المرحلة الأولى، والبالغ عددها 154 هيئة محلية في الضفة الغربية، لاستقبال ما يزيد عن 405.687 ناخب وناخبة، للتصويت حتى الساعة السابعة مساء.

وأضافت اللجنة أنها ستعقد في المركز الإعلامي المقام في مقرها الرئيسي بمدينة البيرة، مؤتمرا صحفيا صباح غد السبت، للتأكيد على انطلاق عملية الاقتراع كما هو مخطط لها، وآخر مساء اليوم ذاته عند انتهاء عملية الاقتراع وبدء الفرز.

وأشارت إلى ان الناخب يتوجه إلى مركز الاقتراع الخاص به، للإدلاء بصوته حاملا وثيقة إثبات الشخصية "الهوية"، ويفضل أن يتوجه مبكرا للتصويت وتجنب ساعات الذروة "المساء" التي قد تشهد اكتظاظا في المراكز.

ولفتت اللجنة إلى أن عملية الاقتراع ستتم وفق بروتوكول صحي للوقاية من فيروس "كورونا"، داعية الناخبين والصحفيين والمراقبين والوكلاء وطواقم اللجنة للحرص على الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات والتباعد الجسدي والتعقيم.

وشددت على أن عملية التصويت تتم على ورقة الاقتراع من خلال وضع الناخب إشارة (X) داخل المربع إلى يمين قائمة انتخابية واحدة فقط، وهذه العملية يجب أن تتم بما يحافظ على سرية الاقتراع، لذا يُمنع اصطحاب الهواتف النقالة داخل محطة الاقتراع.

ولفتت إلى أنها وضعت إجراءات خاصة لاقتراع المواطنين الأميين، كذلك تمت مواءمة مراكز ومحطات الاقتراع وورقة التصويت للناخبين من ذوي الإعاقة.

وذكرت أنه خلال يوم الاقتراع، ستعلن اللجنة بشكل دوري كل 3 ساعات عن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لكل هيئة يجري فيها اقتراع، وسيتم بث هذه البيانات عبر شاشات العرض داخل المركز الإعلامي، وتوزيعها على وسائل الإعلام والصحفيين المعتمدين، وعلى موقع اللجنة الالكتروني ومنصاتها الإعلامية.

وقالت اللجنة إن مراكز الاقتراع تُقفل أبوابها الساعة السابعة مساءً، ويسمح للناخبين المتواجدين داخل المركز بالإدلاء بأصواتهم.

وأضافت أن عملية فرز وعد الأصوات تتم داخل نفس محطات الاقتراع، بحضور من يرغب من المراقبين ووكلاء القوائم الانتخابية والصحفيين، وتوثق النتائج في محضر الفرز الذي يُعلق على باب المحطة.

وتابعت اللجنة أن عملية تجميع الأصوات الواردة من مراكز الاقتراع تتم في مقر الهيئة المحلية، وتعلن نتائج تجميع الأصوات التي حصلت عليها القوائم، ويرسل المحضر التجميعي إلى مكتب لجنة الانتخابات في المحافظة، ومنه إلى المقر العام للجنة الانتخابات في مدينة البيرة.

وأكدت أنه من المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات ظهر اليوم التالي (الأحد 12/12/2021) مؤتمرا صحفيا تعلن فيه نتائج الانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى"، حيث تشمل النتائج عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وأسماء الفائزين من كل هيئة محلية، إلى جانب نسب المشاركة النهائية في الاقتراع العامة وعلى مستوى كل هيئة محلية، وتنشر النتائج على موقع اللجنة الالكتروني، وتكون هذه النتائج قابلة للطعن لدى محكمة الانتخابات خلال أسبوع.

أخبار ذات صلة

أهالي الطور يؤدون صلاة الجمعة الخامسة أمام البناية المهددة بالهدم

أهالي الطور يؤدون صلاة الجمعة الخامسة أمام البناية المهددة بالهدم

مركز حقوقي يوضح تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال لصيادين اثنين في بحر غزة

مركز حقوقي يوضح تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال لصيادين اثنين في بحر غزة

إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة شاب بجروح خطيرة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

إصابة شاب بجروح خطيرة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

ثوار بيتا: لن يجرؤ أي مستوطن أن يدوس جبل صبيح

ثوار بيتا: لن يجرؤ أي مستوطن أن يدوس جبل صبيح

أردوغان: القدس ليست قضية مجموعة من المسلمين الشجعان فقط

أردوغان: القدس ليست قضية مجموعة من المسلمين الشجعان فقط

الزهار: حماس تجهز نفسها لمعركة تحرير فلسطين

الزهار: حماس تجهز نفسها لمعركة تحرير فلسطين

الخارجية الفلسطينية: نطالب بعقوبات دولية رادعة تجبر اسرائيل على الانخراط في عملية سلام حقيقية

الخارجية الفلسطينية: نطالب بعقوبات دولية رادعة تجبر اسرائيل على الانخراط في عملية سلام حقيقية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي الطور يؤدون صلاة الجمعة الخامسة أمام البناية المهددة بالهدم

أهالي الطور يؤدون صلاة الجمعة الخامسة أمام البناية المهددة بالهدم

إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

ثوار بيتا: لن يجرؤ أي مستوطن أن يدوس جبل صبيح

ثوار بيتا: لن يجرؤ أي مستوطن أن يدوس جبل صبيح

الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش حتى الأحد المقبل

الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش حتى الأحد المقبل

مفوض عام (أونروا): لا مصلحة لأحد بأن ينتهي عمل الوكالة

مفوض عام (أونروا): لا مصلحة لأحد بأن ينتهي عمل الوكالة

مستوطنون يستولون على نبع مياه في الأغوار

مستوطنون يستولون على نبع مياه في الأغوار

الاحتلال يفرج عن خالد براهمة من أريحا

الاحتلال يفرج عن خالد براهمة من أريحا

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء قرب نبع مياه بالأغوار

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء قرب نبع مياه بالأغوار

منوعات

بعد أزمته الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لرابح صقر؟

بعد أزمته الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لرابح صقر؟

شاهد: فاطمة الأنصاري تفرغ غضبها على متابعيها

شاهد: فاطمة الأنصاري تفرغ غضبها على متابعيها

بسبب مشاهدة برنامج &#34;+18&#34;.. أمل عرفة تتعرض للهجوم اللاذع

بسبب مشاهدة برنامج "+18".. أمل عرفة تتعرض للهجوم اللاذع

بعد طلاقهما.. فاتن موسى تصدم مصطفى فهمي في أول عمل فني لها

بعد طلاقهما.. فاتن موسى تصدم مصطفى فهمي في أول عمل فني لها

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد إنفصاله عن شيرين عبدالوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد إنفصاله عن شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم أمينة خليل بعد حوارها مع أنس بوخش

شاهد: الجمهور يهاجم أمينة خليل بعد حوارها مع أنس بوخش

بسبب حلا شيحة ومعز مسعود.. تغريم الناقد طارق الشناوي مئة ألف جنيه

بسبب حلا شيحة ومعز مسعود.. تغريم الناقد طارق الشناوي مئة ألف جنيه

شاهد: أحمد حلمي يتغزل بزوجته بطريقة جذابة

شاهد: أحمد حلمي يتغزل بزوجته بطريقة جذابة

بماذا علّق عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ &#34;شيماء المغربي&#34;؟

بماذا علّق عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ "شيماء المغربي"؟

بعد 14 عامًا من عرضه.. اكتشاف خطأ غريب في فيلم (هي فوضى)

بعد 14 عامًا من عرضه.. اكتشاف خطأ غريب في فيلم (هي فوضى)

عربي

متحور (أوميكرون) يدخل الأردن

متحور (أوميكرون) يدخل الأردن

تونس: وفاة شخص وإصابة رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة

تونس: وفاة شخص وإصابة رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم &#34;أميرة&#34; من سباق الأوسكار

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار