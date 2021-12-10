شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يوضح تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال لصيادين اثنين في بحر غزة

مركز حقوقي يوضح تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال لصيادين اثنين في بحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وتحرم الصيادين من مزاولة عملهم، وتعرض حياتهم للخطر، وتخضعهم لمعاملة قاسية ومهينة، وتمارس الاعتقال العشوائي بحقهم، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي تلحق بمعدات الصيد نتيجة استهدافها أو الاستيلاء عليها، وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة صيادين اثنين واستولت على مركبهما.

وتشير المعلومات الميدانية التي جمعها مركز الميزان، إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية حاصرت عند حوالي الساعة 7:30 من صباح اليوم الجمعة الموافق 10/12/2021، مركباً من نوع "حسكة مجداف"، يستقله الصيادان محمد رفيق محمد علي السلطان (20 عاماً)، وأحمد رفيق محمد علي السلطان (19 عاماً)، وكلاهما من سكان مدينة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، وذلك أثناء تواجدهم على بعد حوالي (2 ميل) من شاطئ بحر الواحة شمال غرب بيت لاهيا شمال غزة، حيث اعتقلت كلا الصيادين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة واستولت على قاربهما. 

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين، ويؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة، سواء إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى في صفوف الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إهانة وإذلال، والاستيلاء على معدات وممتلكات الصيادين وتخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

 وطالب المركز بالإفراج الفوري عن الصيادين الاثنين، وإعادة مركبهما، كما يجدد المركز مطالباته السابقة للمجتمع الدولي للقيام بواجبه، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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