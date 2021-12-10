إصابة 6 شبان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية، المناهضة للاستيطان.وانطلقت المسيرة هذا الأسبوع إحياء للذكرى السابعة لاستشهاد القائد زياد أبو عين، والذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة.وأفاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 6 مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق.