الزهار: حماس تجهز نفسها لمعركة تحرير فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) محمود الزهار، أن المقاومة مستمرة بكل أشكالها حتى دحر الاحتلال عن كل فلسطين، مبينا أن معركة سيف القدس سترسم ملامح المرحلة المقبلة.وفي كلمة له خلال مسيرة حاشدة للحركة شمال مدينة غزة في ذكرى انطلاقتها الرابعة والثلاثين، قال الزهار إن حماس تجهز نفسها لمعركة تحرير فلسطين، وستقدم أغلى ما تملك من أجلها، مشيرا إلى أن المقاومة تعمل بكل حرية وتعد العدة من أجل دحر الاحتلال.وأضاف أن حماس في ذكرى الانطلاقة حولت الحجر إلى صاروخ يضرب كل شبر في فلسطين، منوها أنها انطلاقة امتدت إلى كل الدول العربية وبالعلاقات الكبيرة لها مع المكونات الدولية.وأكد الزهار بأن القرار البريطاني ضد حركة حماس باطل، مشددا على أنها حركة تحرر وطني، ومرسلا التحية لكل الدول الداعمة للمقاومة الفلسطينية.ولفت الزهار إلى أن التطبيع خيانة للإنسانية وللشعوب التي تدعم القضية الفلسطينية، مبينا أنه إنكار لتضحيات الشهداء على أرض فلسطين.وأشار إلى أن يوم الانطلاقة هو يوم نهضة أمة تسعى لتحرير المسجد الأقصى المبارك، موضحا أن مشاركة شعبنا في مسيرة الانطلاقة تأكيد على تمسكه بأرضه وعقيدته ومقدساته، ولن يفرط بأي شبر من أرضه.ونبه الزهار إلى أن انطلاقة حماس ليس حدثا عاديا، وأنها راية حرية مغروسة في قلب أحرار الوطن الذين ساروا في مسيرة طرد الاحتلال.وفي رسالة للأسرى قال الزهار، إن وعدنا ألا نترك أبطالنا في سجون الاحتلال مهما كلف ذلك، وإخراجكم من الأسرى أمانة في أعناقنا، وحماس معكم في وعد صادق عنه لن تحيد.وأكد أن شعبنا على موعد مع النصر ودحر الاحتلال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.