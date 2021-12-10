شؤون فلسطينية

فلسطين: 6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 وفيات و330 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و260 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (3)، (2) في الخليل، (1) في بيت لحم.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 54، ضواحي القدس 5، الخليل 85، رام الله والبيرة 40، جنين 19، سلفيت 3، طوباس 4، نابلس 17، طولكرم 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 97، لافتة إلى انه تم إجراء 4903 فحوصات.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 42، ضواحي القدس 2، الخليل 61، رام الله والبيرة 31، جنين 28، طوباس 11، نابلس 27، طولكرم 7، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 45.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 83 مصابا، بينهم 16 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت أن عددها في فلسطين بلغ 2,981,940 جرعة، من بينها 2,159,415 في الضفة، و822,525 في قطاع غزة.

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