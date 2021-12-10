شؤون فلسطينية

خمسون ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

خمسون ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ رغم التضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد والبلدة القديمة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن نحو خمسين ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك؛ من المقدسيين ومن الضفة، ومواطني أراضي الـ1948؛ وسط إجراءات احتلالية مشددة في مدينة القدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة من القدس المحتلة؛ وأعاقت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ودققت في هوياتهم وأجرت عمليات تفتيش في أمتعتهم.

وكان المئات أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى تلبية لدعوات أطلقتها مؤسسات مقدسية؛ ردا على الاقتحامات المكثفة التي نفذها مستوطنون متطرفون رافقت ايام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي أو "الحانوكاه"؛ نفذ خلالها المستوطنون وحاخاماتهم جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الاقصى وساحاته؛ وتلقوا شروحات كاذبة عن الهيكل المزعوم.

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