شؤون فلسطينية

الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش حتى الأحد المقبل

الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش حتى الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكد المحامي جواد بولس، أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، أرجأت البت في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 116 يوما، ضد اعتقاله الإداري، حتى الأحد المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت أمس قرارا يقضي بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح اليوم، للحصول على تقرير طبي مفصل عن الوضع الصحي للأسير ابو هواش، وإذا كان سيبقى في المستشفى أم ستتم إعادته إلى السجن، لتعود اليوم مرة أخرى بقرار ترجئ فيه البت بالقضية حتى الأحد المقبل.

وقال المحامي بولس: إنّ ما يجري في قضية أبو هواش أمر خطير وممنهج، والتأجيل المتكرر ما هو إلا تسويف، يهدف إلى إيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشديد، والتسبب له بمشاكل صحية مزمنة، عدا عن المردود السلبي الحاصل على تجربة الإضراب عن الطعام.

وجدد بولس تأكيده على أن ما تقوم به محاكم الاحتلال هو جزء من العبثية اليومية التي يواجهها المحامون في عملنا.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت أبو هواش أمس إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث يواجه وضعا صحيا خطيرا، علما أن نقله جاء بعد عدة مطالبات جرت خلال جلسات المحاكم، وهذا يندرج أيضا في إطار التحولات بالتعامل مع الأسير المضرب عن الطعام، حيث تترك إدارة السجون الأسير في السجن رغم وضعه الصحي الخطير، بعد أن كانت تقوم بنقله إلى مستشفى مدني بعد فترة محددة من الإضراب.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وأصدرت بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من (6-4) أشهر قابلة للتمديد.

المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال هم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداري.

أخبار ذات صلة

خمسون ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

خمسون ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

مفوض عام (أونروا): لا مصلحة لأحد بأن ينتهي عمل الوكالة

مفوض عام (أونروا): لا مصلحة لأحد بأن ينتهي عمل الوكالة

مستوطنون يستولون على نبع مياه في الأغوار

مستوطنون يستولون على نبع مياه في الأغوار

الاحتلال يفرج عن خالد براهمة من أريحا

الاحتلال يفرج عن خالد براهمة من أريحا

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء قرب نبع مياه بالأغوار

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء قرب نبع مياه بالأغوار

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين شقيقين من بحر شمال قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين شقيقين من بحر شمال قطاع غزة

المرور بغزة: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

سمر حمد: استهداف الاحتلال لأبناء حماس لن يزيدها الا قوة

سمر حمد: استهداف الاحتلال لأبناء حماس لن يزيدها الا قوة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش حتى الأحد المقبل

الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب أبو هواش حتى الأحد المقبل

مستوطنون يستولون على نبع مياه في الأغوار

مستوطنون يستولون على نبع مياه في الأغوار

الاحتلال يفرج عن خالد براهمة من أريحا

الاحتلال يفرج عن خالد براهمة من أريحا

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء قرب نبع مياه بالأغوار

مستوطنون يشرعون بأعمال بناء قرب نبع مياه بالأغوار

المرور بغزة: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

المرور بغزة: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

سمر حمد: استهداف الاحتلال لأبناء حماس لن يزيدها الا قوة

سمر حمد: استهداف الاحتلال لأبناء حماس لن يزيدها الا قوة

&#34;انخفاض سعر الدجاج&#34;.. طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

"انخفاض سعر الدجاج".. طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

حماس تنظم اليوم مسيرات في غزة والشمال بذكرى الانطلاقة

حماس تنظم اليوم مسيرات في غزة والشمال بذكرى الانطلاقة

منوعات

بعد أزمته الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لرابح صقر؟

بعد أزمته الأخيرة.. ما آخر التطورات الصحية لرابح صقر؟

شاهد: فاطمة الأنصاري تفرغ غضبها على متابعيها

شاهد: فاطمة الأنصاري تفرغ غضبها على متابعيها

بسبب مشاهدة برنامج &#34;+18&#34;.. أمل عرفة تتعرض للهجوم اللاذع

بسبب مشاهدة برنامج "+18".. أمل عرفة تتعرض للهجوم اللاذع

بعد طلاقهما.. فاتن موسى تصدم مصطفى فهمي في أول عمل فني لها

بعد طلاقهما.. فاتن موسى تصدم مصطفى فهمي في أول عمل فني لها

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد إنفصاله عن شيرين عبدالوهاب

شاهد: الظهور الأول لحسام حبيب بعد إنفصاله عن شيرين عبدالوهاب

شاهد: الجمهور يهاجم أمينة خليل بعد حوارها مع أنس بوخش

شاهد: الجمهور يهاجم أمينة خليل بعد حوارها مع أنس بوخش

بسبب حلا شيحة ومعز مسعود.. تغريم الناقد طارق الشناوي مئة ألف جنيه

بسبب حلا شيحة ومعز مسعود.. تغريم الناقد طارق الشناوي مئة ألف جنيه

شاهد: أحمد حلمي يتغزل بزوجته بطريقة جذابة

شاهد: أحمد حلمي يتغزل بزوجته بطريقة جذابة

بماذا علّق عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ &#34;شيماء المغربي&#34;؟

بماذا علّق عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ "شيماء المغربي"؟

بعد 14 عامًا من عرضه.. اكتشاف خطأ غريب في فيلم (هي فوضى)

بعد 14 عامًا من عرضه.. اكتشاف خطأ غريب في فيلم (هي فوضى)

عربي

تونس: وفاة شخص وإصابة رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة

تونس: وفاة شخص وإصابة رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم &#34;أميرة&#34; من سباق الأوسكار

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار

وزير العمل اللبناني: القرار الذي اتخذته بشأن الفلسطينيين لا يخالف القانون

وزير العمل اللبناني: القرار الذي اتخذته بشأن الفلسطينيين لا يخالف القانون