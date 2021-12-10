مفوض عام (أونروا): لا مصلحة لأحد بأن ينتهي عمل الوكالة

رام الله - دنيا الوطنأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى(أونروا) فيليب لازاريني، أن لا مصلحة لاحد بأن ينتهي عمل وكالة الاونروا قبل تحقيق الهدف الاساس الذي انشئت من أجله قبل 72 عاماً، معرباً عن قلق عميق حيال مستقبل الوكالة.ودعا لازاريني خلال لقاء جمعه مع عدد من وسائل الاعلام في لبنان، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والاستمرار بدعم الوكالة والحفاظ عليها لما تشكله من شبكة أمان حياتية ومعيشية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.وشدد على ان الوكالة تعاني من أزمة وجودية خطيرة تهدد عملها ومهامها تجاه اللاجئين، وان الهدف الرئيسي يبقى الحفاظ على التقديمات والوظائف رغم كافة التحديات.واشار الى ان تمويل الوكالة تراجع بشكل كبير في السنوات الاخيرة مع ازياد حاجات اللاجئين في الدول المضيفة، مؤكداً العمل الجاد للحفاظ على الخدمات وبتدابير تقشفية أثر على نوعية الخدمات المقدمة، لافتاً الى ان رواتب شهر تشرين ثاني لموظفي الوكالة تأمنت وان رواتب الشهر الحالي لم تتأمن حتى اللحظة.واكد لازاريني ان الاونروا ستطلق نداء عاجلاً لمعالجة الوضع القائم في ظل الظروف الحياتية الصعبة في لبنان والاتفاق مع الدول المانحة لإيجاد تمويل مستدام للوكالة يمنع الدخول في اية ازمات مالية في المستقبل.