شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 5 أسرى محررين من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل 5 أسرى محررين من رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، خمسة أسرى محررين بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، فيما داهمت منازل آخرين وقامت بتهديدهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ فلاح ندى خلال اقتحام منزله بحي الجنان بمدينة البيرة.

والمحرر ندى 61 عاماً اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، وأمضى ما يزيد عن 16 عاماً خلف القضبان، كما طارده الاحتلال لأكثر من سبع سنوات، وخلال اعتقاله ومطاردته حرم من حضور زواج أبنائه، حيث تزوجوا جميعهم وهو بعيد عن المنزل سواء في فترة المطاردة أو الاعتقال.

يشار إلى أن الأسير ندى يعاني من عدة أمراض نتيجة الاعتقالات المتكررة، وأبرزها أصابته في الديسك في رقبته وظهره وقدميه ويديه من أثر التعذيب الذي تعرض له في اعتقالاتٍ سابقة.

كما اعتقل الاحتلال الأسيرين المحررين ماهر القاضي وسامي حسين بعد مداهمة منازلهما في بلدة بيتونيا.

وطالت الاعتقالات الأسير المحرر الطالب في جامعة بيرزيت ساجي عابد من البيرة.

وسبق أن اعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الطالب عابد من منزله في البيرة في آيار/ مايو الماضي.

 كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر براء عبد الصمد خلال مداهمة منزله بحي البالوع شمالي رام الله.

وداهمت قوة عسكرية منزل عز الدين عودة بقرية دير عمار غربا وقامت بتهديده وتحذيره من ممارسة أي نشاط مهددة باعتقاله، كما داهمت بلدة نعلين غربا وهددت شابين بعد اقتحام منزليهما.

واندلعت في نعلين مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر وصفي ربايعة، ععلى معبر الكرامة أثناء عودته من الأردن.

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