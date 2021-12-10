شؤون فلسطينية

غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل 3 وفيات و97 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد إجراء 843 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنّ نسبة التعافي بلغت 45 حالة جديدة من مصابي الفيروس، وإجمالي تراكمي للمصابين 188268 إصابة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي الحالات النشطة بلغ 1571 حالة، والمتعافين 185036 حالة، والوفيات 1661 وفاة، مُبينةً أنّ الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 47 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، لفتت إلى أنّ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزّة: 1606760 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 517373 شخصا.

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