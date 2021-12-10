حماس تنظم اليوم مسيرات في غزة والشمال بذكرى الانطلاقة

رام الله - دنيا الوطندعت حركة حماس، عناصرها وأنصارها للمشاركة في مسيراتها المركزية في ذكرى انطلاقتها الـ 34.وقالت الحركة في دعواتها: إن اليوم الجمعة سيشهد مسيرتان حاشدتان في منطقتي شمال وغرب غزة، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة.وأوضحت أن المسيرة الأولى ستكون في حي النصر، والكلمة المركزية فيها للقيادي د. محمود الزهار.وأشارت إلى أن المسيرات ستصاحبها عروض عسكرية وكشفية، ثم تتوجه عبر شارع النصر إلى مكان الاحتفال بمشاركة فصائل العمل الوطني والإسلامي.أما في شمال غزة، فدعت الحركة للمشاركة في مسيرة حاشدة ستكون الكلمة الرئيسية فيها للقيادي مشير المصري، حيث ستنطلق بعد صلاة الجمعة من كل مناطق شمال قطاع غزة وتنتهي قرب مركز شرطة معسكر جباليا.