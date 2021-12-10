دولي

وزير الخارجية الأمريكي: الفلسطينيون يستحقون التمتع بمعايير متساوية من الحرية كالإسرائيليين

وزير الخارجية الأمريكي: الفلسطينيون يستحقون التمتع بمعايير متساوية من الحرية كالإسرائيليين
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التزام بلاده بأمن "إسرائيل" لمواجهة التحديات الإقليمية.

وقال بلينكن عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه عقد، "نقاشات مثمرة مع الإسرائيليين".

وأعلنت الخارجية الأميركية أن "بلينكن بحث مع وزير الجيش الإسرائيلي قضايا إقليمية وأمنية من بينها إيران".

وأشارت الخارجية إلى أن بلينكن أكّد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بمعايير متساوية من الحرية. 

بدوره، أعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، إنه "يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول الاستعداد العسكري المشترك لمواجهة إيران ولوقف طموحاتها النووية".

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