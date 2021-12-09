شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير نبيل محمد الرجوب من الخليل

رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير نبيل محمد الرجوب (21 عاما) من قرية الكوم جنوب غرب الخليل، ملقيتا به على حاجز الظاهرية العسكري، وهو يعاني أوضاعا صحية صعبة.

وقال أحمد الرجوب شقيق الأسير: إن قوات الاحتلال ألقت بشقيقه على الأرض قرب الحاجز العسكري بشكل غير إنساني وبطريقة بشعة، متجاهلة الحالة الصحية والنفسية التي يعاني منها شقيقه، مضيفا أنه تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث يخضع للعلاج.

وأوضح أن شقيقة قضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجن "مجدو"، حيث تم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل أن يفرج عنه، ولم نتمكن طوال فترة عزله من التواصل معه أو الحصول على أي معلومة عنه حيث منع الاحتلال محاميه من زيارته، ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي.

وأفادت مصادر طبية لمراسلنا، بأن المحرر الرجوب دخل المستشفى وهو يعاني من حالة نفسية صعبة، وانهيار عصبي، واصفا حالته بالمستقرة.

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