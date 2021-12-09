فلسطين تحصد أربعة مقاعد في اللجان الفرعية للمنظمة الكشفية العربية

فقد ترشح 12 قائدا وقائدة من مختلف ساحات العمل الكشفي الفلسطيني لعضوية هذه اللجان بناء على قرار الفريق جبريل الرجوب رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية ، بعد ان قامت لجنة المقابلات المركزية في جمعية الكشافة الفلسطينية بمقابلتهم ، والتوصية باختيارهم لانطباق الشروط عليهم.



فقررت اللجنة العربية اختيار كل من القائد القاضي معتز صايج رئيسا للجنة الفرعية القانونية والقائد أحمد عيد سرحان عضوا في اللجنة الفرعية للبرامج والمراحل ويذكر أن القائد أحمد سرحان قد شغل في الدورة السابقة مقررا لنفس اللجنة والقائد حمزة الرفاعي عضو في اللجنة الفرعية للحماية من الأذى والقائدة سماح الرواغ لعضوية اللجان الفرعية.



ووفقا لقرار اللجنة العربية فإن مدة عمل هذه اللجان عام واحد من تاريخ القرار، فيما قال القائد صخر حميد المفوض الدولي لجمعية الكشافة الفلسطينية أن هذا التواجد الفلسطيني المستمر في اللجان، هو تأكيد على المكانة والنهضة التي تتمتع بها الكشافة الفلسطينية بعد تولي الفريق الرجوب رئاسة الجمعية.



وأكد حميد أن المفوضية الدولية بالجمعية وبالتنسيق مع الأمانة العامة تعملان بكل جد في تعزيز وجود القادة والوجوه الجديدة إلى هذه اللجان والمواقع ، وفق رؤية سيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس الجمعية.







رام الله - دنيا الوطنحظيت جمعية الكشافة الفلسطينية على أربعة مقاعد في اللجان الكشفية العربية الفرعية، بالمنظمة الكشفية العربية ، بموجب القرار الذي اتخذ في الاجتماع الاخير للجنة ، والذي امتد على مدى يومي الاربعاء والخميس 8+9/12/2021 والمنعقد في المركز الكشفي العربي بالقاهرة .