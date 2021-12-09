بماذا علّق أبو مرزوق على معارضة باسيل للقرار بشأن عمالة الفلسطينيين في لبنان؟





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "القرار اللبناني إيجابي ونرحب به، وهو استحقاق تأخر كثيراً".





وأشار أبو مرزوق إلى معارضة، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، جبران باسيل على القرار، وقال: إنها "غير عادلة ولا إنسانية، ومنافية لكل الأعراف الدولية المتعلقة باللاجئين، والتوطين مرفوض وحقنا في العودة لن نتنازل عنه".



وكان وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، قرر السماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل بأكثر من سبعين مهنة كانت محصورة فقط باللبنانيين.



رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د.موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، بالقرار اللبناني، بشأن العمالة الفلسطينية.