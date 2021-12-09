شؤون فلسطينية

بدران: حماس تولي أهمية كبيرة للجامعات حتى تعود لمكانتها الوطنية

بدران: حماس تولي أهمية كبيرة للجامعات حتى تعود لمكانتها الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، إن حركة حماس تولي اهتماماً كبيراً بطلبة الجامعات في الضفة الغربية.

وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح اليوم، دعا الجامعات وإداراتها والفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع الفلسطيني بأن يضعوا أيديهم في أيدي حركة حماس لتحمل هذه المسؤولية الجماعية، ولوضع خطة واضحة ومنهجية متفق عليها لتعود الجامعات وطلابها إلى المستويات التي كانت عليه في السنوات الماضية.

وتحدث بدران عن الدور الجهادي والبطولي لطلبة الجامعات في مواجهة الاحتلال رغم ممارساته البشعة ضدهم، مشددا على أن جامعات الضفة ستبقى في الطليعة في مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته.

وتابع: "الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح كانت ولا زالت إحدى البؤر الأساسية في العمل الوطني والمقاومة، وأثق في أبنائي في الكتلة الإسلامية بأنهم قادرون على وضع بصمة خاصة بهم لتكمل ما أسسه من قبلهم بل وتزيد عليه، رغم الصعوبات والتعقيدات في الضفة الغربية في هذه المرحلة".

وتعقيبا على ذكرى انطلاقة حركة حماس الـ34؛ أكد بدران أن حماس منذ انطلاقها تؤمن بأن الاحتلال هو عدو وليس جار أو صديق، وأن الحركة مرت بظروف وأزمات كثيرة، زادت من شعبيتها وقوتها ومقاومتها على مدار السنوات.

وشدد على أن حماس تؤمن بخيار الوحدة والتمسك بالثوابت على أساس واضح ومتين، وهو أن على الاحتلال أن يرحل عن أرضنا، وأن شعبنا وفصائله المقاومة لها الحق في سلك كافة الطرق لتحقيق ذلك، بما فيها المقاومة بكافة أشكالها.

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