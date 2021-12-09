حركة المقاومة الشعبية في فلسطين ترحب بالدعوة الرئاسية الجزائرية

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بالدعوة الرئاسية الجزائرية الكريمة لعقد ورعاية حوار وطني فلسطيني لدعم المصالحة الفلسطينية، والتي تعبر عن الدور التاريخي للجمهورية الجزائرية في مساندة النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.وتعبر الحركة عن اعتزازها وفخرها بالعلاقات الأخوية التي تربط الشقيقين في كافة المحطات والتي تجسدت بقوة باحتضان الجزائر لفصائل الثورة الفلسطينية وأبناء شعبنا من اللاجئين والطلاب وغيرهم.وترى الحركة في هذه الدعوة بارقة أمل نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز صموده في الأرض المحتلة.وقدرت عالياً المواقف الوطنية الأصيلة للرئيس عبد المجيد تبون، والقيادة الجزائرية لـ "رفض التطبيع مع العدو الصهيوني، وإصرار الجزائر على أن يبقى في موقع المدافع والمناصر الدائم والمنحاز لشعبنا وقضيته العادلة".