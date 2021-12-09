دولي

الصين توافق على أول علاج ضد فيروس (كورونا)

الصين توافق على أول علاج ضد فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعطت الصين للمرة الأولى موافقتها على علاج ضد فيروس (كورونا)، بعد عامين على ظهور الفيروس على أراضيها، ومع تجدد انتشاره.

وخلافاً لوظيفة اللقاح الوقائي، يستهدف العلاج المرضى المصابين بالفيروس، بهدف تجنب تعرضهم لمضاعفات خطيرة، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق) السعودية.

وتمكنت الصين التي ظهر فيها الوباء للمرة الأولى في "ووهان" وسط البلاد في نهاية 2019، من السيطرة على الوباء تقريباً، عبر اعتماد إجراءات جذرية مثل إغلاق الحدود والمراقبة المشددة للتنقلات وفرض إغلاق.

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