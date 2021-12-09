شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقرر حظر أي نشاط عملياتي في الضفة لهذا السبب

جيش الاحتلال يقرر حظر أي نشاط عملياتي في الضفة لهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال قرر حظر أي نشاط عملياتي في مناطق السلطة الفلسطينية اعتباراً من صباح غد الجمعة وحتى صباح الأحد.

وأضاف أن هذا القرار جاء من أجل عدم تعطيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.

وبحسب التوجيه فإن أي "أمر اعتقال عاجل" يجب أن يصادق عليه قائد فرقة الضفة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن المدة القانونية للدعاية الانتخابية في الانتخابات المحلية 2021 تنتهي مساء اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة بأنه يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية اعتباراً من الساعة 12 من فجر يوم الجمعة 10/12/2021، أي قبل بدء الاقتراع بـ 24 ساعة، طبقاً لقانون الانتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقاً.

ودعت اللجنة كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات، ويعرض ممارسه للمساءلة القانونية، مشددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.

ويجري الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى" يوم السبت القادم 11/12/2021، في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية،

أخبار ذات صلة

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تواصل عملها مع الشركاء لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال

مجدلاني: الحكومة الفلسطينية تواصل عملها مع الشركاء لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال

&#34;الشخصيات الفلسطينية&#34;: دعوة الجزائر الشقيق مرحب بها ولكن

"الشخصيات الفلسطينية": دعوة الجزائر الشقيق مرحب بها ولكن

&#34;الفلسطينية الأردنية العليا&#34; تختتم اجتماعاتها بتوقيع تسع اتفاقيات تعاون

"الفلسطينية الأردنية العليا" تختتم اجتماعاتها بتوقيع تسع اتفاقيات تعاون

إعلام إسرائيلي: غانتس يلتقي الرئيس عباس الأسبوع المقبل

إعلام إسرائيلي: غانتس يلتقي الرئيس عباس الأسبوع المقبل

مجدداً.. الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش

مجدداً.. الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش

لابيد لـ &#34;السيسي&#34;: الاقتصاد مقابل الهدوء في غزة

لابيد لـ "السيسي": الاقتصاد مقابل الهدوء في غزة

أبو مجاهد: نثمن قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين

أبو مجاهد: نثمن قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين

أمير قطر وولي العهد السعودي: يجب التوصل لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أمير قطر وولي العهد السعودي: يجب التوصل لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الشخصيات الفلسطينية&#34;: دعوة الجزائر الشقيق مرحب بها ولكن

"الشخصيات الفلسطينية": دعوة الجزائر الشقيق مرحب بها ولكن

أبو مجاهد: نثمن قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين

أبو مجاهد: نثمن قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين

الشرطة البحرية بغزة: تقرر فتح البحر امام الصيادين بعد تحسن الظروف الجوية

الشرطة البحرية بغزة: تقرر فتح البحر امام الصيادين بعد تحسن الظروف الجوية

المستشار المدهون يستقبل وفداً من حركة الأحرار

المستشار المدهون يستقبل وفداً من حركة الأحرار

مجدلاني: إنهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الإنسانية في فلسطين

مجدلاني: إنهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الإنسانية في فلسطين

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

منوعات

بماذا علّق عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ &#34;شيماء المغربي&#34;؟

بماذا علّق عمر كمال على أنباء ارتباطه بـ "شيماء المغربي"؟

بعد 14 عامًا من عرضه.. اكتشاف خطأ غريب في فيلم (هي فوضى)

بعد 14 عامًا من عرضه.. اكتشاف خطأ غريب في فيلم (هي فوضى)

هيئة الإعلام الأردني: لم نتلق طلبات لعرض فيلم &#34;أميرة&#34; بدور السينما داخل المملكة

هيئة الإعلام الأردني: لم نتلق طلبات لعرض فيلم "أميرة" بدور السينما داخل المملكة

حفاظاً على سلامته.. محمد رمضان يخضع لحراسة مشددة لحظة وصوله إلى بغداد

حفاظاً على سلامته.. محمد رمضان يخضع لحراسة مشددة لحظة وصوله إلى بغداد

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة &#34;ساعة وحدة وكنت حموت&#34;

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة "ساعة وحدة وكنت حموت"

عربي

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم &#34;أميرة&#34; من سباق الأوسكار

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار

وزير العمل اللبناني: القرار الذي اتخذته بشأن الفلسطينيين لا يخالف القانون

وزير العمل اللبناني: القرار الذي اتخذته بشأن الفلسطينيين لا يخالف القانون

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري بوزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري بوزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة