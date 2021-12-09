دولي

وزير الدفاع الأمريكي لـ "غانتس": متحدون تمامًا بالالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية

وزير الدفاع الأمريكي لـ "غانتس": متحدون تمامًا بالالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، في واشنطن مساء اليوم، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن،  في مقر "بنتاغون" في واشنطن.

ونقلت قناة (كان)، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بداية لقائه بغانتس، قال: إننا "متحدون تمامًا في الالتزام بمنع أن تصبح إيران دولة نووية".

ووفق ما نقلت (القناة 13)، فإنه سيُطلب من الأمريكيين زيادة النشاط العسكري في الشرق الأوسط ضد إيران، وتشديد العقوبات عليها، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة للجيش الإسرائيلي والأمريكيين كإشارات لإيران.


 


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