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تونس: وفاة شخص وإصابة رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة

تونس: وفاة شخص وإصابة رئيس حكومة سابق في حريق بمقر حزب النهضة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحماية المدنية التونسية، إن حريقاً اندلع اليوم الخميس التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2021 في المقر الرئيسي لحزب النهضة بالعاصمة التونسية، تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة 12 آخرين. 

وقال حزب النهضة: إن أحد أعضائه لقي حتفه في الحريق لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).

وقال شهود وأعضاء في الحزب إن اثنين من كبار المسؤولين بالحزب من بين المصابين في الحريق. 

وأضافوا أن أحدهم هو القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض الذي أصيب بعد أن قفز من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى، والثاني هو عبد الكريم الهاروني، فيما لم يتضح بعد السبب وراء الحريق.

ونقلت وكالة (رويترز) عن عضو بالحزب، أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب، وقال مسؤولون آخرون إن رجلاً أشعل النار في نفسه دون أن تتضح هويته.

وأكد عضو المكتب التنفيذي منذر الونيسي في تصريحات اعلامية إن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يكن متواجداً في المقر عندما شب الحريق.

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