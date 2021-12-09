شؤون فلسطينية

مجدداً.. الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش

مجدداً.. الاحتلال يرجئ البت في قضية الأسير المضرب هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المحامي جواد بولس، بأنّ محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" قررت مجددًا إرجاء البت في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 115 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك حتّى الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة.

وأضاف بولس، في بيان صحفي صادر عن نادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل أبو هواش إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال اليوم، وذلك بعد مطالبات متكررة بضرورة نقله جرّاء ما يواجهه من وضع صحيّ خطير، ووفقًا لما جاء في قرار المحكمة فإنها تنتظر تقريرًا طبيّا مفصلًا عن وضعه الصحيّ، وإن كان سيبقى في المستشفى أم سيتم إعادته إلى السّجن مجددًا، حتّى تتمكن من إصدار قرارها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكّد بولس "أنّ كل ما يجري في قضية أبو هواش يندرج فقط في إطار سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة ومنها المحاكم، حيث تحوّل وجود تقرير طبي عن معتقل مضرب منذ 115 يومًا هو الشرط في القرار الذي يحدد مصيره، وهذا جزء من مشاهد العبثية التي نواجهها في محاكم الاحتلال، كما أنه يعكس التحولات الراهنة في القضايا التي تتعلق بالمعتقلين المضربين عن الطعام".

يذكر أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وأصدرت بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 شهور، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6 إلى 4 شهور قابلة للتمديد.

والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

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