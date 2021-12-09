شؤون فلسطينية

لابيد للسيسي: الاقتصاد مقابل الهدوء في غزة

لابيد للسيسي: الاقتصاد مقابل الهدوء في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أجرى يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعاً مع نظيره المصري سامح شكري، بعد ان التقى الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي، وشكره على دور بلاده المركزي في دفع حل قضية الجنود والأسرى والمفقودين في قطاع غزة  إلى الأمام.

وأفاد شمعون اران مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن لابيد طرح خطته "الاقتصاد مقابل الهدوء في قطاع غزة"، على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستعرضاً  الخطوات والتسهيلات التي قدمتها إسرائيل لصالح المواطنين الفلسطينيين في القطاع. 

وبدوره اكد السيسي مواصلة القاهرة في جهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية.

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