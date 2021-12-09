شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: نثمن قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين

أبو مجاهد: نثمن قرار السماح للفلسطينيين بمزاولة مهن كانت محصورة على اللبنانيين
رام الله - دنيا الوطن
ثمن أبو مجاهد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، قرار وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، بالسماح لأبناء الشعب الفلسطيني بمزاولتهم المهن التي كانت محصورة على اللبنانيين فقط.

واعتبر أبو مجاهد في تصريح له، أن هذا القرار بداية لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة البناء على هذا القرار، والعمل عليه؛ للوصول بمساواة كل أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان بدون استثناء بإخوانهم واشقائهم اللبنانيين.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة: "لدينا الثقة الكاملة بالأشقاء في لبنان لتفهم الاحتياجات الحياتية والاغاثية والمهنية لأبناء شعبنا اللاجئين في لبنان وندعو الى شمولهم بكافة الخطط والموازنات الاقتصادية التي ستقر في المرحلة القادمة في لبنان لتمكينهم من العيش بكرامة لحين عودتهم لأرضهم التي شردوا منها".

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