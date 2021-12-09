أمير قطر وولي العهد السعودي: يجب التوصل لتسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بياناً مشتركاً عقد اجتماعهماً، اليوم الخميس، حول أهم النقاط والملفات التي تم نقاشها.واكد البيان المشترك، أن أمير قطر وولي العهد السعودي، اكدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، واهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكف حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبحسب البيان، فقد أكد الطرفان على أهمية تظافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.