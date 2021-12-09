الجامعة العربية الأمريكية تتخذ قرارا بحق الطلاب الذين لهم علاقة بالأحداث الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين، مساء اليوم الخميس، بياناً للرأي العام، حول الاحداث التي وقعت داخل الجامعة، والتي أسفرت عن مقتل الطالب مهران خليلية.وأكدت الجامعة أنها تتابع بمسؤولية كاملة، مجريات التحقيق، مطالبة الجهات الرسمية بإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذا الجرم.واتخذت الجامعة في بيانها، مجموعة من القرارات، على رأسها، فصل جميع الطلبة الذين لهم علاقة بالحدث المؤسف والمستهجن، الذي وقع يوم الخميس الماضي، وحتى وقوع الجريمة، فصلا نهائياً، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم تعميم الأسماء على كافة الجامعات الفلسطينية، تطبيقاً لقرار مجلس التعليم العالي.وأشارت إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية داخل حرم الجامعة، ولن يسمح للزوار دخولها، ومؤكدة أنه على الطالب إبراز الهوية الجامعية عند الدخول للجامعة، وسيتم تأمين محيط الجامعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.وأعلنت أنه سيتم تجميد كافة الأطر الطلابية وعدم القيام بأية أنشطة داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر، موضحة الادارة تعمل على توفير كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلبة من أجل استئناف الدوام الوجاهي في الجامعة، وسيتم الإعلان عن آلية الدوام أولا بأول، والإجراءات المتبعة لذلك.وفي السياق، أكدت الجامعة في بيانها، أن دوام الاداريين في الجامعة سيبدأ صباح يوم الأحد المقبل 12 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فيما سيتم استئناف التدريب العملي، ابتداء من السبت القادم 11 ديسمبر.وقالت: "سيتم التأكيد على إبقاء المركز الطبي مفتوحا داخل الحرم الجامعي طيلة أيام الأسبوع، وخلال ساعات الدوام"، مضيفة: "تواجد سيارة الإسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني داخل حرم الجامعة، طيلة أيام الأسبوع، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً".وثمت إدارة الجامعة في نهاية بيانها، الجهود التي تبذل من أجل الوطن وسلامة المواطن والحفاظ على المسيرة التعليمية، مع التأكيد أن الجامعة حريصة كل الحرص على طلبتها وتقف إلى جانب أهل المغدور في إحقاق الحق.