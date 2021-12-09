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شؤون فلسطينية

المستشار المدهون يستقبل وفداً من حركة الأحرار

المستشار المدهون يستقبل وفداً من حركة الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفداً من حركة الأحرار يرأسه  لتهنئة سعادته بتوليه منصبه الجديد.

وأثنى أبو هلال على دور القضاء في صيانة الحقوق وإرساء دعائم العدل ورد المظالم لأصحابها والذي يقود لإقامة دولة عادلة يسودها الأمن والطمأنينة.

من جهته رحب المستشار ضياء الدين المدهون بالوفد، مؤكداً على أهمية القضاء في بناء المجتمعات والحفاظ على كينونتها باعتبارها الأداة الأساسية المساهمة في تطبيق القانون.

وأشار المستشار المدهون أن القضاء من أسمى الوظائف وأهمها لارتباطه بالحقوق والدفاع عنها ليشعر المواطن بالرضا وان لديه ملاذ يلجأ إليه عند شعوره بظلم وقع عليه.

وفي نهاية الزيارة سلم الوفد درع تكريم للمستشار ضياء الدين المدهون على توليه منصبه الجديد.

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