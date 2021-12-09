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مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)

مسؤول صحي أردني: نحن على اعتاب تسجيل أول إصابة بمتحور (أوميكرون)
رام الله - دنيا الوطن
لفت رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، إبراهيم البدور، أن المملكة على أعتاب تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد (أوميكرون).

وأشار البدور إلى وجود حالة محجورة منذ 3 أيام، والشكوك تحوم حولها بأنها مصابة بمتحور (أوميكرون)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن الموجة الثالثة من كورونا التي تؤثر على الأردن برعاية المتحور "دلتا" "نتوقع أن يكون الأسبوع القادم ذروة هذه الموجة".

وأضاف في حديثه لبرنامج "أخبار السابعة" اليوم الخميس، الذي يعرض على قناة "رؤيا" أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بارتفاع، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعتمد على عدد الفحوصات اليومية "فكلما زاد عدد الفحوصات زاد عدد الإصابات".

واعتبر البدور أن نسبة الوفيات بالفيروس "عالية جدا، وهذا أمر مقلق" مشيرا إلى أن 85% من الإدخالات إلى المستشفيات هي من غير المطعمين.

وأشار إلى أن السعة الاستيعابية للمستشفيات في الأردن خلال الموجة الثالثة من كورونا أفضل من الموجتين السابقتين.

وكشف البدور أن ثلث الإصابات بكورونا خلال الموجة الثالثة من الفئة العمرية الصغيرة (12-18) عاما.

وأكد أن الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا هي لحماية متلقي الجرعتين، داعيا من مضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية أخذ الجرعة الثالثة.

وقال البدور إن الجرعة الثالثة من اللقاح، لزيادة الأجسام المضادة وللحماية من المتحور "أوميكرون".

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