الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب فيلم "أميرة" من سباق الأوسكار



وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس "نقدر قيمة الفيلم الفنية ونؤمن أنه لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بالقضية الفلسطينية ولا بقضية الأسرى؛ بل على العكس، فإنه يسلط الضوء على محنتهم ومقاومتهم وكذلك توقهم لحياة كريمة على الرغم من الاحتلال."



وأضاف البيان: "وكان هذا أيضاً رأي أعضاء لجنة الاختيار المستقلة، التي تم تشكيلها من قبل الهيئة الملكية للأفلام، والتي اختارت فيلم "أميرة" من بين أفلام أخرى ليمثل المملكة."



واعتبرت الهيئة في بيانها أن فيلم "أميرة": "عُرض بنجاح في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مهرجان البندقية (إيطاليا) والجونة (مصر) وقرطاج (تونس)، وكذلك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في عمّان. وقد فاز بجائزتين دوليتين في البندقية".



وختمت الهيئة بيانها بالقول: "لكن في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الفيلم وتفسيره من طرف البعض بأنه يمسّ بالقضية الفلسطينية واحتراما لمشاعر الأسرى وعائلاتهم، قررت الهيئة الملكية للأفلام العدول عن تقديم "أميرة" لتمثيل الأردن في جوائز الأوسكار."





رام الله - دنيا الوطنقرّرت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجهة الرسمية في الأردن والمخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، سحب فيلم "أميرة" الذي أثار غضباً فلسطيني وعربي واسع، من سباق جوائز الأوسكار 2022.