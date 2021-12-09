وزير العمل اللبناني: القرار الذي اتخذته بشأن الفلسطينيين لا يخالف القانون

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى بيرم، وزير العمل اللبناني، اليوم الخميس، إن القرار الذي اتخذه بشأن السماح للفلسطينيين بممارسة العشرات المهن المحصورة باللبنانيين، "لا يخالف القانون وتصرفت وفقاً لسلطتي".وأضاف بيرم في تصريحات له (لقناة الجزيرة ):"أن الجانب الإنساني والأخلاقي والاقتصادي هم من الدوافع وراء القرار الخاص بعمل أشقائنا الفلسطينيين في لبنان".وتابع وزير العمل اللبناني: "قمت فقط بما أستطيعه كوزير للعمل وقراري مقيد بالالتزام بقانون العمل"، لافتاً إلى أنه لا نية لتعديل قوانين العمل في الوقت الحالي.وختم بالقول: "لو كانت الخلفية وراء قرار عمل الفلسطينيين اقتصادية لفتحت المجال أمام الكل".ومساء أمس الأربعاء، أصدر مصطفى بيرم، قراراً يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من ذلك والسماح لهم بمزاولتها.وأوضح أن هذا القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.