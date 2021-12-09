قيادي بحماس يضع شرطاً للإفراج عن شريط فيديو يحتوي على حالة الأسرى الإسرائيليين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال إذا أراد التعرف على وضع أسراه من خلال شريط فيديو، فعليه الافراج عن الأسيرات والأشبال وكبار السن والمرضى، وأسرى وفاء الاحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.وقال يوسف خلال ندوة في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس، اليوم الخميس: "هؤلاء يجب أن يعودوا لمنازلهم قبل أي حديث، المقاومة ستفتح الصندوق الأسود وستبيض وجوه الفلسطينيين".وفي السياق، أشار القيادي في حركة حماس، إلى أنه إذا استمر الضغط الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، فإن الانفجار سيكون في وجه الاحتلال فقط.