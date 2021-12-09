فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حالة وفاة سُجلت في الخليل، وحالتان في بيت لحم.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل أربع حالات وفاة، وو296 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و243 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أنوقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 45، الخليل 74، رام الله 34، ضواحي القدس 3، نابلس 15، سلفيت 2، طوباس 2، جنين 8، قلقيلية 1، طولكرم 2، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 110".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 97، رام الله 39، ضواحي القدس 0، نابلس 11، سلفيت 0، طوباس 6، جنين 18، قلقيلية 0، طولكرم 9، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 20".ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.