الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

رام الله - دنيا الوطنسلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، 39 آلية لجمع النفايات، لصالح مجالس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة في المحافظات الشمالية والجنوبية، ضمن مشروع المنحة اليابانية لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة، والذي يغطي كافة محافظات الوطن.وحضر مراسم استلام الآليات، الممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين توشيا آبي، ومدير عام مجالس الخدمات المشتركة سليمان أبو مفرح، وعدد من رؤساء مجالس الخدمات المشتركة، والمدراء التنفيذين للمجالس المستفيدة من المشروع، إضافة لممثلين عن شركة البرج.وأكد الصالح أهمية هذا المشروع، الذي من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع هام وحيوي وهو قطاع النفايات، ودوره في تحسين البيئة المعيشية، وحماية البيئة والطبيعة، مشيرا إلى أن الآليات التي جرى تسليمها ستوزع على المجالس حسب المعايير الموضوعه مسبقا،كما سيتم توزيع الدفعة الاخيرة من الآليات قبل نهاية العام ليبلغ عدد الآليات التي ستوزع ١٠٠ آلية.وأعرب الصالح عن أمله في أن تساهم هذه المنحة المشكورة من الحكومة اليابانية، في دعم جهود مجالس الخدمات المشتركة للقيام بمهامها على أكمل وجه، والارتقاء بالخدمة، مشيراً إلى أن هذه المنحة ستعمل على زيادة عدد الآليات العاملة في مجال جمع النفايات، وبالتالي مضاعفة الجهود الرامية لإيجاد بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين.وبدوره، أكد آبي أهمية هذا المنحة التي ستسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة صحية ونظيفة لهم، مشيدا بالتعاون الايجابي والتنسيق المشترك بين الطرفين.