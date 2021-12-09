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الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري بوزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة

الكشف عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري بوزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطنكشفت الرئاسة المصرية عن تفاصيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان: "إن اللقاء تناول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وبحسب البيان، فقد "أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة".

كما أشارالرئيس السيسي، خلال اللقاء إلى جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فضلاً عن مواصلة مصر لجهودها ذات الصلة بمنع نشوب حالة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق الرئاسة المصرية.

ولفت البيان إلى أن الرئيس المصري استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السفير ألون أوشبيز مدير عام الخارجية الإسرائيلية، ويائير زيفان مدير إدارة السياسات والعلاقات الدبلوماسية بالخارجية الإسرائيلية، والسفيرة أميرة أورون، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

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