شؤون فلسطينية

مواطن غزي يناشد الرئيس بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج

مواطن غزي يناشد الرئيس بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج
محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن محمد خليل مليحة، مناشدة عاجلة للرئاسة الفلسطينية، بضرورة تحويل ابنته المريضة بالدم، ملك محمد خليل مليحة 15عام، للمستشفيات الإسرائيلية لزراعة نخاع عظمي.

وقال مليحة: " ابنتي ملك تحتاج لعملية زراعة نخاع عظمي، ذهبت ابنتي ملك لمستشفيات الضفة الغربية 3 مرات منها مستشفى "المطلع والأهلي"، ورجعت بلا فائدة بدون علاج، بسبب عدم وجود مثل هذه العمليات في المستشفيات الفلسطينية".

وأضاف: " ملك لديها مشكلة في الدم وقلة في الصفائح الدموية، حيث تملك 5000 صفيحة في الدم بلا وظيفة، ويجب الاستعجال في تحوليها للمستشفيات الإسرائيلية".

وناشد محمد مليحة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزيرة الصحة مي الكلية، بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية، لعمل عملية زراعة نخاع عظمي، ويلزم أن تذهب للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج بشكل عاجل لخطورة وضعها الصحي.

للتواصل /0598284731


 


أخبار ذات صلة

مجدلاني: إنهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الإنسانية في فلسطين

مجدلاني: إنهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد لحل المشاكل الإنسانية في فلسطين

قيادي بحماس يضع شرطاً للإفراج عن شريط فيديو يحتوي على حالة الأسرى الإسرائيليين بغزة

قيادي بحماس يضع شرطاً للإفراج عن شريط فيديو يحتوي على حالة الأسرى الإسرائيليين بغزة

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن إحصائية وفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

نابلس: الحكم على مدان بتخزين مواد منتهية الصلاحية بالحبس 3 سنوات

نابلس: الحكم على مدان بتخزين مواد منتهية الصلاحية بالحبس 3 سنوات

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الصالح يُسلم 39 آلية لمجالس خدمات مشتركة لتحسين خدمة جمع النفايات الصلبة

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن عامين و7 أشهر

مواطن غزي يناشد الرئيس بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج

مواطن غزي يناشد الرئيس بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج

نابلس: الحكم على مدان بتخزين مواد منتهية الصلاحية بالحبس 3 سنوات

نابلس: الحكم على مدان بتخزين مواد منتهية الصلاحية بالحبس 3 سنوات

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021

مجدلاني: التنمية وبالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين بغزة

مجدلاني: التنمية وبالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين بغزة

مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة

مجدلاني: التنمية الاجتماعية ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين في قطاع غزة

منوعات

حفاظاً على سلامته.. محمد رمضان يخضع لحراسة مشددة لحظة وصوله إلى بغداد

حفاظاً على سلامته.. محمد رمضان يخضع لحراسة مشددة لحظة وصوله إلى بغداد

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

اليوتيوبر العراقية نور ستارز تنشر صورتها بدون فلتر.. والجمهور في صدمة

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

الموت يفجع الممثل الأمريكي نيك كانون

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

رد صادم من إلهام شاهين بعد انتقاد إطلالات الفنانات المصريات في السعودية

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

هاني شاكر يشعل مسرح (محمد عبده أرينا) في الرياض.. والجمهور يتفاعل

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

على طريقة (التيك توك).. دينا الشربيني تسخر من أصحاب الريجيم

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة &#34;ساعة وحدة وكنت حموت&#34;

ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل صادمة عن أزمتها الأخيرة "ساعة وحدة وكنت حموت"

هبة نور تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب

هبة نور تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنطوانيت نجيب

صبا مبارك تؤكد وقف عرض فيلم أميرة.. وتغلق خاصية التعليقات على(انستغرام)

صبا مبارك تؤكد وقف عرض فيلم أميرة.. وتغلق خاصية التعليقات على(انستغرام)

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

بعد خضوعها لعملية جراحية.. ميساء مغربي تكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية

عربي

باسيل: قرار وزير العمل اللبناني بشأن الفلسطينيين هو توطين مقنّع ومرفوض

باسيل: قرار وزير العمل اللبناني بشأن الفلسطينيين هو توطين مقنّع ومرفوض

العراق: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد

العراق: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي وانسحابها من البلاد

السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره اللبنانى في زيارة رسمية

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره اللبنانى في زيارة رسمية