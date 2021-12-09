مواطن غزي يناشد الرئيس بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج



وقال مليحة: " ابنتي ملك تحتاج لعملية زراعة نخاع عظمي، ذهبت ابنتي ملك لمستشفيات الضفة الغربية 3 مرات منها مستشفى "المطلع والأهلي"، ورجعت بلا فائدة بدون علاج، بسبب عدم وجود مثل هذه العمليات في المستشفيات الفلسطينية".



وأضاف: " ملك لديها مشكلة في الدم وقلة في الصفائح الدموية، حيث تملك 5000 صفيحة في الدم بلا وظيفة، ويجب الاستعجال في تحوليها للمستشفيات الإسرائيلية".



وناشد محمد مليحة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزيرة الصحة مي الكلية، بضرورة تحويل ابنته للمستشفيات الإسرائيلية، لعمل عملية زراعة نخاع عظمي، ويلزم أن تذهب للمستشفيات الإسرائيلية للعلاج بشكل عاجل لخطورة وضعها الصحي.





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رام الله - دنيا الوطنوجه المواطن محمد خليل مليحة، مناشدة عاجلة للرئاسة الفلسطينية، بضرورة تحويل ابنته المريضة بالدم، ملك محمد خليل مليحة 15عام، للمستشفيات الإسرائيلية لزراعة نخاع عظمي.