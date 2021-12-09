رئيس الوزراء البريطاني ينصح المواطنين بالعمل من المنزل للحد من انتشار (أوميكرون)

من المنزل إن استطاعوا وتطبيق استخدام جوازات سفر (كورونا) في أماكن الفعاليات الكبيرة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، "يزداد اتضاح أن أوميكرون ينتشر أسرع من سلالة دلتا السابقة"، لافتاً إلى أن الانتقال إلى الخطة البديلة أمر متناسب ومسؤول.



وأضاف: "أنه سيكون مطلوباً من الجماهير التي تحضر الأحداث الرياضية في انجلترا، مثل مباريات كرة القدم ويزيد عددها عن عشرة آلاف شخص، تقديم دليل على حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أو نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن الاٌصابة بالفيروس".

