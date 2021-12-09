شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة

الاحتلال يغلق التحقيق ضد قاتلي الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، التحقيق ضد الشرطيين اللذين أعدما الشهيد محمد شوكت أبو سليمة في القدس المحتلة السبت الماضي، بزعم عدم توفر تهمة.

وأفادت مصادر، بأن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش"، أغلق التحقيق ضد شرطيين من وحدة حرس الحدود، اللذين أعدما الشهيد أبو سليمة بحجة عدم توفر تهمة وأن إطلاقهما النار كان "مبررا".

وبعد جلسة تحقيق لم تتجاوز الساعتين يوم الأحد الماضي، أخلي سبيل الشرطيين دون اتخاذ أي إجراءات بحقهما، وتمت إعادتهما إلى الخدمة.

وأفادت تقارير صحفية أن "المفتش العام" لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب شبتاي، يعتزم منح قاتلي الشهيد أبو سليمة، "وسام الشرف للتميز في الخدمة"، دعما للقتلة.

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