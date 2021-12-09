جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021
نظمت جامعة الأزهر بغزة حفلاً لتكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني حتى نهاية العام 2021، وذلك بقاعة الدكتور هاني الشوا بحرم الجامعة الشرقي، وحضر الحفل الدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس الأمناء، والمهندس حاتم أبو شعبان أمين سر مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس الجامعة ونواب الرئيس وأعضاء مجلسها، وأعضاء المكتب الحركي، ورئيس مجلس نقابة العاملين وأعضاء النقابة، وستون متقاعدا بلغوا سن التقاعد منذ العام 2017 وحتى 2021.
وبدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، بحسب ما جاء على صفحة الجامعة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وخلال كلمة مجلس أمناء الجامعة التي ألقاها المهندس أبو شعبان تقدم مجلس الأمناء بالشكر والعرفان للأخوة المتقاعدين على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم بالجامعة، وإسهاماتهم المميزة في التطوير الأكاديمي والإداري وبناء الدولة ومؤسساتها، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، وعرج على دور مجلس أمناء الجامعة الداعم لاستقرار وتطوير الجامعة.
من جانبه، تحدث الأستاذ الدكتور ميلاد عن بدايات العمل بالجامعة، وكيف بدأت بغرفتين وكليتين ولكنا تطورت لتضم اثنتي عشر كلية نوعية تقدم 110 برنامجاً أكاديميا، منها أربعة برامج للدكتوراه، تسعة وعشرين برنامجاً لدرجة الماجستير، وسبعة وسبعين برنامجا لدرجة البكالوريوس، إضافة للمراكز البحثية والعلمية، معتبر أن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود العاملين المتقاعدين والذين على رأس عملهم، وأن هذا الحفل هو وفاء لأهل العطاء الذين قدموا الكثير الكثير ولهم الشكر والتقدير.
وتحدث الأستاذ الدكتور النجار خلال كلمة المتقاعدين، حول الانتماء للجامعة ومحبتها، ووجه كلامة للمتقاعدين معتبراً أنهم مؤسسي وبناة هذا الصر التعليمي العملاق، وشكر مجالس الأمناء السابقة والحالية وإدارات الجامعة المتعاقبة لجهودهم في تطوير هذه الجامعة والحفاظ عليها، وطالب بضرورة عمل عقود خاصة للمتقاعدين الأكاديميين القادرين على التدريس سيما وأنهم علماء لديهم القدرة على العطاء.
كما شكر إدارة الجمعة ومنظمي الحفل على هذ اللفتة الكريمة التي أسعدت العاملين.
تلا ذلك توزيع دروع التكريم على المتقاعدين وعددهم ستون متقاعداً ومتقاعدة وهم:
1- د. رياض محمد جابر
2- الأستاذ الدكتور ابراهيم خليل أبراش
3- الأستاذ أحمد فؤاد سرداح
4- الدكتور ابراهيم حمد حمد
5- الأستاذ الدكتور جميل يوسف الأسمر
6- الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد أبو ناهية
7- الأستاذ الدكتور رياض علي العيلة
8- الأستاذ رياض حسن النجار
9- الدكتور وفيق حلمي الأغا
10- الدكتور إبراهيم توفيق الرابي
11- الدكتور نبيل حلمي أبو شعبان
12- الأستاذ عبد الكريم حمدي جعرور
13- الأخت بهية هاشم الجاروشة
14- الأستاذ الدكتور محمد بكر البوجي
15- الأخت صباح عبد الله أبو ريالة
16- الأستاذ الدكتور كمال محمد الأسطل
17- الدكتور أمين توفيق حمد
18- الأستاذ الدكتور عمر سليمان أبو تيم
19- الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار
20- الأستاذ الدكتور علي سليمان النعامي
21- الدكتور محمد محمد عليان
22- الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم الحاج
23- الأستاذ عوض رشيد مطر
24- الأستاذ عوني محمود بدح
25- الدكتور سامي ابراهيم الأغا
26- الدكتور رياض محمود الأسطل
27- الدكتور صهيب كمال الأغا
28- الأستاذ محمد حسين البردويل
29- الأخت سلمية أحمد وقاد
30- الأستاذ الدكتور محمد خلف عبد الواحد
31- الأستاذ الدكتور عمر سليمان نسمان
32- الأستاذ سعيد يوسف دحلان
33- الأستاذ سليمان كمال العمصي
34- الأستاذة روضة حمدي جعرور
35- الأستاذ الدكتور موسى سعيد معروف
36- الأستاذ الدكتور جهاد محمد أبو طويلة
37- الأستاذ الدكتور حسن علي أبو جراد
38- الأخ سليم خليل أبو العطا
39- الأستاذ سمير خليل حجازي
40- الأستاذ عبد المطلب عبد الحميد العجوري
41- الدكتور عبد الشكور سليمان أبو تيم
42- الأخ نبيل عبد اللطيف فرحات
43- الدكتور محمد فتحي السلطان
44- الأستاذ جميل محمد مقداد
45- الأستاذ محمود عبد أبو سعدة ( أبو حنفي )
46- الدكتور محمد عبد الله حمدان
47- الدكتور راشد محمد أبو صواوين
48- الأستاذ زكريا صبحي سكيك
49- الدكتور سهيل أنطون المدبك
50- الأستاذ باسم مصباح خلف
51- الأستاذ أسامة عبد القادر يونس
52- الأستاذ الدكتور أحمد سعيد دحلان
53- الدكتور سليمان عبد الرحمن عودة
54- الأخ حسن زهدي عبد السلام
55- الأستاذ الدكتور عيسى موسى النحال
56- الأستاذ الدكتور محمد سعيد منصور
57- الأستاذ عبد الناصر فهمي النخالة
58- الأستاذ كمال عوني مرتجى
59- الأستاذة بوران إبراهيم الغندور
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