جامعة الأزهر بغزة تكرم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام 2021



























رام الله - دنيا الوطننظمت جامعة الأزهر بغزة حفلاً لتكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني حتى نهاية العام 2021، وذلك بقاعة الدكتور هاني الشوا بحرم الجامعة الشرقي، وحضر الحفل الدكتور خليل أبو فول رئيس مجلس الأمناء، والمهندس حاتم أبو شعبان أمين سر مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور علي رشيد النجار عميد المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور عمر ميلاد رئيس الجامعة ونواب الرئيس وأعضاء مجلسها، وأعضاء المكتب الحركي، ورئيس مجلس نقابة العاملين وأعضاء النقابة، وستون متقاعدا بلغوا سن التقاعد منذ العام 2017 وحتى 2021.وبدأ الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، بحسب ما جاء على صفحة الجامعة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وخلال كلمة مجلس أمناء الجامعة التي ألقاها المهندس أبو شعبان تقدم مجلس الأمناء بالشكر والعرفان للأخوة المتقاعدين على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم بالجامعة، وإسهاماتهم المميزة في التطوير الأكاديمي والإداري وبناء الدولة ومؤسساتها، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، وعرج على دور مجلس أمناء الجامعة الداعم لاستقرار وتطوير الجامعة.من جانبه، تحدث الأستاذ الدكتور ميلاد عن بدايات العمل بالجامعة، وكيف بدأت بغرفتين وكليتين ولكنا تطورت لتضم اثنتي عشر كلية نوعية تقدم 110 برنامجاً أكاديميا، منها أربعة برامج للدكتوراه، تسعة وعشرين برنامجاً لدرجة الماجستير، وسبعة وسبعين برنامجا لدرجة البكالوريوس، إضافة للمراكز البحثية والعلمية، معتبر أن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود العاملين المتقاعدين والذين على رأس عملهم، وأن هذا الحفل هو وفاء لأهل العطاء الذين قدموا الكثير الكثير ولهم الشكر والتقدير.وتحدث الأستاذ الدكتور النجار خلال كلمة المتقاعدين، حول الانتماء للجامعة ومحبتها، ووجه كلامة للمتقاعدين معتبراً أنهم مؤسسي وبناة هذا الصر التعليمي العملاق، وشكر مجالس الأمناء السابقة والحالية وإدارات الجامعة المتعاقبة لجهودهم في تطوير هذه الجامعة والحفاظ عليها، وطالب بضرورة عمل عقود خاصة للمتقاعدين الأكاديميين القادرين على التدريس سيما وأنهم علماء لديهم القدرة على العطاء.كما شكر إدارة الجمعة ومنظمي الحفل على هذ اللفتة الكريمة التي أسعدت العاملين.تلا ذلك توزيع دروع التكريم على المتقاعدين وعددهم ستون متقاعداً ومتقاعدة وهم:1- د. رياض محمد جابر2- الأستاذ الدكتور ابراهيم خليل أبراش3- الأستاذ أحمد فؤاد سرداح4- الدكتور ابراهيم حمد حمد5- الأستاذ الدكتور جميل يوسف الأسمر6- الأستاذ الدكتور صلاح الدين محمد أبو ناهية7- الأستاذ الدكتور رياض علي العيلة8- الأستاذ رياض حسن النجار9- الدكتور وفيق حلمي الأغا10- الدكتور إبراهيم توفيق الرابي11- الدكتور نبيل حلمي أبو شعبان12- الأستاذ عبد الكريم حمدي جعرور13- الأخت بهية هاشم الجاروشة14- الأستاذ الدكتور محمد بكر البوجي15- الأخت صباح عبد الله أبو ريالة16- الأستاذ الدكتور كمال محمد الأسطل17- الدكتور أمين توفيق حمد18- الأستاذ الدكتور عمر سليمان أبو تيم19- الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار20- الأستاذ الدكتور علي سليمان النعامي21- الدكتور محمد محمد عليان22- الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم الحاج23- الأستاذ عوض رشيد مطر24- الأستاذ عوني محمود بدح25- الدكتور سامي ابراهيم الأغا26- الدكتور رياض محمود الأسطل27- الدكتور صهيب كمال الأغا28- الأستاذ محمد حسين البردويل29- الأخت سلمية أحمد وقاد30- الأستاذ الدكتور محمد خلف عبد الواحد31- الأستاذ الدكتور عمر سليمان نسمان32- الأستاذ سعيد يوسف دحلان33- الأستاذ سليمان كمال العمصي34- الأستاذة روضة حمدي جعرور35- الأستاذ الدكتور موسى سعيد معروف36- الأستاذ الدكتور جهاد محمد أبو طويلة37- الأستاذ الدكتور حسن علي أبو جراد38- الأخ سليم خليل أبو العطا39- الأستاذ سمير خليل حجازي40- الأستاذ عبد المطلب عبد الحميد العجوري41- الدكتور عبد الشكور سليمان أبو تيم42- الأخ نبيل عبد اللطيف فرحات43- الدكتور محمد فتحي السلطان44- الأستاذ جميل محمد مقداد45- الأستاذ محمود عبد أبو سعدة ( أبو حنفي )46- الدكتور محمد عبد الله حمدان47- الدكتور راشد محمد أبو صواوين48- الأستاذ زكريا صبحي سكيك49- الدكتور سهيل أنطون المدبك50- الأستاذ باسم مصباح خلف51- الأستاذ أسامة عبد القادر يونس52- الأستاذ الدكتور أحمد سعيد دحلان53- الدكتور سليمان عبد الرحمن عودة54- الأخ حسن زهدي عبد السلام55- الأستاذ الدكتور عيسى موسى النحال56- الأستاذ الدكتور محمد سعيد منصور57- الأستاذ عبد الناصر فهمي النخالة58- الأستاذ كمال عوني مرتجى59- الأستاذة بوران إبراهيم الغندور