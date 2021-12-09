روسيا: توريد مروحيات وطائرات بدون طيار لأوكرانيا يدفع كييف لاتخاذ خطوات خطيرة

رام الله - دنيا الوطنقال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان الروسي، اليوم الخميس، إن تزويد أوكرانيا بالطائرات والمسيرات والمروحيات سيدفع كييف إلى القيام بخطوات خطيرة.وأضاف غيراسيموف في حديثه أمام الملحقين العسكريين الأجانب: "أن أي استفزازات من قبل سلطات كييف لحل الوضع في دونباس بالقوة سيتم إحباطها، مؤكداً أن السلكات الأوكرانية لا تفي باتفاقات مينسك.وأشار إلى أن القوات الأوكرانية بدأت استخدام أنظمة صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات في دونباس، والتي زودتها بها الولايات المتحدة، كما تستخدم طائرات مسيرة تركية.كذلك تطرق غيراسيموف إلى النشاط العسكري عند الحدود الروسية، مؤكداً أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) كثف نشاطه في المناطق المتاخمة لحدود روسيا في الفترة الأخيرة.وأشار إلى أن الطيران الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي يقوم بتدريبات على إطلاق صواريخ (كروز) على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، مؤكداً استعداد وزارة الدفاع الروسية لبحث القضايا الأمنية من أجل تهدئة التوتر وزيادة مستوى الثقة المتبادلة.