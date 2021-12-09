مجدلاني: التنمية وبالشراكة مع اليونيسف ستصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، أن الوزارة ستباشر بصرف الدفعة النقدية الأولى للأطفال المتضررين ضمن برنامج "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة"، وذلك بالتعاون مع منظمة (يونيسف).وقال مجدلاني، وفق بيان للوزارة:"إن الوزارة وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة (FCDO) ستصرف المرحلة الأولى من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون شيقل بدءاً من يوم الأحد المقبل 12 كانون الأول/ ديسمبر.وأضاف: "أن هذه المساعدة من حكومة المملكة المتحدة تأتي للتخفيف من حدة الفقر، كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن هذه المساعدة ستشمل أربع دفعات شهرية تستهدف 4299 طفلاً ينتمون لــــ1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار 2021".ونوه وزير التنمية الاجتماعية أنه بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع (بال بي Pal Pay) بدءاً من يوم الأحد المقبل، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص (المكون من سبع خانات رقمية) الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من اليونيسف.ووجه مجدلاني الشكر لحكومة المملكة المتحدة ولمنظمة (يونيسيف) في دولة فلسطين على دعمهم للشعب الفلسطيني.